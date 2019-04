Alex Maranhão é o novo reforço da Ponte Preta para 2019

Nesta segunda-feira, a Ponte Preta anunciou Alex Maranhão como o novo reforço para a temporada. O atleta, que atua como meio-campista, chegou de manhã ao clube para passar por exames médicos. O contrato será válido até o final de 2019.

Alex Maranhão é conhecido por sua versatilidade dentro de campo. Ele mesmo explicou as posições em que pode atuar. “Sou meia de origem, mas faço também a função de segundo volante, saindo, e espero poder ajudar muito aqui na Ponte”, declarou o jogador.

O meia de 33 anos estava no São Bento e foi dispensado do elenco depois do rebaixamento da equipe no Campeonato Paulista. Pela equipe de Sorocaba, Alex Maranhão atuou por dez partidas em 2019.

Sobre a sua chegada à Ponte, o atleta classificou como um desafio e também fez questão de elogiar a torcida da Macaca. “Estou muito feliz. Sabemos do desafio que é vestir a camisa da Ponte Preta, mas estou muito motivado sabendo que a Ponte tem tudo para fazer um grande ano e quero fazer parte disso. Sei que a torcida é gigante e fanática, e espero dar muitas alegrias a ela”, finalizou o meia.

Com o novo reforço, a Ponte Preta pode ganhar também nas bolas paradas. Entre 2016 e 2018, o jogador atuou pelo Criciúma. Curiosamente, em duelo contra a própria Macaca, Alex Maranhão fez um belo gol de falta pela Serie B do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Além do São Bento e do Tigre, entre os principais clubes pelos quais passou o atleta estão: Bahia, Ceará, Fortaleza, Ituano e Palmeiras.