Técnico do PSG garante Neymar em campo pelas oitavas da Champions

Neymar voltará aos gramados no duelo contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o treinador do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, concedeu entrevista coletiva e confirmou a presença do brasileiro no confronto.

“Neymar definitivamente jogará amanhã. Obviamente isso muda muita coisa”, falou o técnico do time francês.

Depois de sofrer uma pancada na costela no duelo contra o Montpellier, há cerca de duas semanas, Neymar desfalcou o PSG nas últimas duas partidas. Apesar de treinar com o grupo nos últimos dias, o craque brasileiro foi poupado dos jogos oficiais do clube para estar à disposição no jogo da Champions.

“Neymar muda tudo, torna as coisas muito mais fáceis. Ele traz qualidade e confiança. Pode ser decisivo. Isso muda tudo para os companheiros de equipe, para Neymar, para todos. A presença dele me traz confiança”, pontuou Tuchel.

Além de reforçar o time parisiense contra o Borussia Dortmund, a recuperação da lesão marcará a volta de Neymar à fase de mata-mata da Liga dos Campeões depois de dois anos.

O brasileiro treinou normalmente no palco da partida, o Signal Iduna Park, onde todo o elenco do Paris Saint-Germain trabalhou na preparação para o confronto que acontece nesta terça-feira, às 17h (de Brasília).

