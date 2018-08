Presidente do PSG classifica grupo na Liga como o “mais difícil da história”

Nesta quinta-feira, a Uefa sorteou os grupos da Liga dos Campeões, da Europa. Quis o destino que Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool e Estrela Vermelha caíssem na mesma chave. Dessa forma, a briga pelas duas vagas será intensa. O presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi comentou sobre as dificuldades que enfrentará no torneio.

“Este é o grupo mais difícil da nossa história na Liga dos Campeões. Mas tenho confiança em nossa equipe. Estamos focados para todos os jogos que estão por vir. O Liverpool tem muitos bons jogadores. Carlo Ancelotti retornará ao Parque dos Príncipes com o Napoli. Queremos fazer o máximo”, afirmou.

O mandatário ainda fez questão de comentar sobre a questão do mando de campo. O PSG visitará Anfield Road, San Paolo e o Estádio Estrela Vermelha, lugares complicados de atuar. No entanto, Nasser Al-Khelaifi ressaltou a dificuldade que os adversários terão no Parque dos Príncipes.

“Nós vamos jogar em estádios com uma grande atmosfera. Mas eles devem saber que o Parque dos Príncipes também é extremamente difícil quando eles vêm para Paris”, finalizou o dirigente.

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês, a equipe de Neymar, Cavani e Mbappé enfrentará o Nimes, fora de casa neste sábado às 12h00 (horário de Brasília).