Neymar revela que contrariou seu pai ao se transferir para o PSG

Assim que Neymar Jr foi oficializado como novo reforço do Paris Saint-Germain, na tarde desta quinta-feira, o craque brasileiro publicou em suas redes sociais um vídeo acompanhado de um longo texto explicando os motivos de sua saída do Barcelona. Neste conteúdo, o jogador revelou, entre outras coisas, que contrariou seu pai ao aceitar se transferir para a França.

“Um atleta precisa de desafios e pela segunda vez na minha vida estou contrariando o meu pai. Pai, entendo e respeito sua opinião, mas a minha decisão está tomada e espero que me apoie como sempre me apoiou”, diz Neymar Jr durante o vídeo em que se despede e agradece o Barcelona.

Durante a novela envolvendo Neymar, Barcelona e PSG, o pai do jogador foi fortemente criticado por veículos espanhóis, que o via como a principal influência para o craque brasileiro se despedir do Camp Nou. Inclusive, em um artigo publicado nesta semana, Lluís Mascaró, diretor do jornal Sport, principal veículo esportivo da Catalunha, detona Neymar Pai.

“É o melhor exemplo do que significa o esporte profissional hoje em dia: dinheiro acima de tudo. Justamente o que pensaram Neymar e seu pai-empresário. Aceitaram a oferta do PSG porque representa muitíssimo mais dinheiro para ambos. Estamos em um mundo de mercenários em que os sentimentos e os valores importam bem pouco. Ou nada”, relatou Mascaró em parte de seu texto.

Muitos veículos espanhóis dão como certo que o Paris Saint-Germain havia aceitado pagar ao pai de Neymar uma comissão milionária caso o craque brasileiro aceitasse se transferir para a capital francesa. Aproveitando o grande sucesso de seu filho, ele lucraria nada mais, nada menos que aproximadamente 40 milhões de euros, o equivalente a R$ 147 milhões.