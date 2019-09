Zé Rafael e Ramires treinam sem restrições em reapresentação do Palmeiras

Depois de derrotar o Fluminense por 3 a 0, o Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira na Academia de Futebol. A atividade foi aberta à imprensa e contou apenas com a presença de jogadores que não iniciaram o jogo contra o Tricolor das Laranjeiras.

Enquanto os titulares realizaram trabalhos na parte interna do CT, os reservas e os atletas que entraram no decorrer da partida participaram de uma atividade em campo reduzido. Os destaques ficaram para a presença de Zé Rafael e Ramires, que não puderam atuar contra o Fluminense.

Zé Rafael foi desfalque por conta do protocolo da CBF que impede a participação de atletas em atividades físicas em um período de 72 horas após uma concussão. O meia teve um choque com o goleiro Tadeu na partida contra o Goiás e teve que ser substituído. Já Ramires ficou de fora para fazer trabalho físico individualizado.

Depois de um aquecimento de 15 minutos, os jogadores foram divididos em times aleatórios e se enfrentaram em um campo reduzido. Os atletas podiam tocar apenas três vezes na bola. A atividade foi comandada pelo auxiliar técnico Sidnei Lobo, enquanto Mano Menezes acompanhou o treino ao lado do campo. O treinador entrou no gramado apenas para fazer comentários pontuais com jogadores.

Durante a atividade em campo reduzido, Edu Dracena chegou atrasado em um lance e acertou em cheio Deyverson (vídeo abaixo). O centroavante caiu de mal jeito e o treino teve que ser paralisado por um instante para que o jogador fosse atendido pelos médicos.

Weverton e Gustavo Gómez, que estavam com as suas seleções, ainda não retornaram ao Palmeiras e são esperados na Academia de Futebol ao longo da semana. Por outro lado, o atacante Angulo, que estava com a seleção colombiana sub-23, participou normalmente da atividade nesta quarta-feira.

A próxima partida do Palmeiras será contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, no sábado, às 19h. Será o último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No momento, o Verdão está na terceira colocação, com 36 pontos somados.