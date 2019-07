Willian lamenta eliminação do Palmeiras, mas lembra: “Temos mais duas competições”

O Palmeiras deu adeus à Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio. O time alviverde foi eliminado pelo Internacional após ser derrotado por 1 a 0 no tempo normal e perder por 5 a 4 na disputa por pênaltis, pelas quartas de final do torneio.

Após a partida, o atacante Willian lamentou a queda e lembrou que a equipe ainda tem duas competições pela frente no restante da temporada. O Verdão lidera o Campeonato Brasileira e disputa as oitavas de final da Copa Libertadores da América.

“Infelizmente perdemos, mesmo assim foi para as penalidades. Infelizmente as coisas acontecem também, errar pênalti, mas cabeça erguida, perde todo mundo, tem muito campeonato pela frente ainda, mais duas competições ainda”, disse o jogador, em entrevista ao canal Sportv.

Cometendo muitos erros, o Palmeiras sofreu o gol da derrota no fim do primeiro tempo, quando Patrick bateu e contou com desvio em Luan para superar Weverton. Nos pênaltis, Gustavo Gómez e Moisés desperdiçaram suas cobranças, enquanto somente Patrick errou pelo Inter.

Esta foi a terceira partida de Willian após voltar de lesão. O atacante entrou no segundo tempo na vaga de Zé Rafael, mas não conseguiu o gol de empate. Ele converteu sua cobrança de pênalti.

Agora, o Palmeiras volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 19 horas (de Brasília), o time alviverde defende a liderança diante do Ceará, na Arena Castelão. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Verdão enfrenta o Godoy Cruz na próxima terça-feira, na Argentina.