Willian avança e recebe elogios no Palmeiras; veja prazo de retorno

A notícia do atacante Willian trabalhando no gramado da Academia de Futebol animou os palmeirenses. Em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, o atacante apresenta um ótimo panorama de reabilitação.

Bigode está há duas semanas trabalhando no gramado do CT alviverde. Em geral, os trabalhos acontecem após a imprensa deixar a Academia e, por este motivo, sua presença no gramado na última sexta-feira foi vista como surpresa.

No domingo, o camisa 29 completou quatro meses de tratamento pós-cirúrgico. A avaliação do Núcleo de Saúde e Performance do clube é que ele está à frente do estágio programado de recuperação.

Profissionais alviverdes, inclusive, precisam ‘frear’ o jogador, que se destaca pela postura extracampo. Atitudes como manter o sono em dia, cuidar da alimentação fora da estrutura do clube e se dispor a trabalhar em horários alternativos são muito elogiadas.

No entanto, Willian segue longe de voltar a jogar. A comissão técnica do Verdão não estipula prazos, mas trabalha para que o jogador retorne aos treinos após a Copa América, que se encerra no dia 7 de julho.

Sem Willian, o Palestra volta a jogar após um longo período de treinos nesta quinta-feira. Em Arequipa, no Peru, o time de Luiz Felipe Scolari encara o Melgar, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Um empate garantirá o Palmeiras nas oitavas de finais da competição.