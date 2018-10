Weverton volta aos treinos, mas Diogo Barbosa segue fora no Palmeiras

Weverton foi a principal novidade do treino do Palmeiras nesta quarta-feira, na Academia de Futebol. Baixa na atividade de terça, o goleiro trabalhou em campo normalmente durante os minutos que a imprensa pôde acompanhar os trabalhos no gramado.

Em oposição à presença do atual titular da meta, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa seguiu sem ir a campo. O camisa 6, que já desfalcou o Verdão contra Colo-Colo e São Paulo ainda se recupera de uma pancada no tornozelo sofrida em duelo anterior, contra o Cruzeiro, no Pacaembu.

Diogo, assim como Mayke, será julgado nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta da confusão com jogadores do Cruzeiro, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão.

O Alviverde é o líder do Campeonato Brasileiro com 56 pontos ganhos após 28 rodadas. O Internacional, segundo colocado, soma 53, enquanto Grêmio, quinto e adversário deste domingo, tem 51.