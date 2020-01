Weverton explica diferença de Palmeiras sob comando de Luxemburgo

Falta pouco para Luxemburgo fazer sua reestreia no comando do Palmeiras. Nesta quarta-feira, o Verdão entra em campo contra o Ituano, fora de casa, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. Antes da bola rolar, Weverton concedeu entrevista coletiva na Academia de Futebol e deu mais detalhes sobre o novo trabalho do Professor.

“A maior diferença que eu vi é a vontade dele de ganhar, de cobrar o desempenho, alto nível. Ninguém vai jogar meia boca, vai jogar porque está 100%, no melhor. A partir do momento que entrar em campo, fazer o melhor que puder. A cobrança tem sido boa, você já vê jogadores com rendimento um pouco melhor do que no passado”, comentou o goleiro.

Em seu retorno ao Verdão, Luxemburgo amarga 16 anos sem uma conquista nacional e tenta aproveitar a chance para voltar a vencer títulos de primeira grandeza.

“Já tem um tempo que ele (Luxemburgo) não ganha um título de expressão, mas ele sabe da capacidade dele, é muito inteligente e vencedor. Está com sede de ganhar, isso tem nos motivado. A gente tem muita resenha, principalmente ele falando das histórias dele, do Real Madrid, dos galáticos. Trabalhou em tantos clubes importantes, agora tê-lo do seu lado. Essa oportunidade, como atleta, não pode deixar escapar”, contou o jogador.

Apesar da falta de troféus, o último Paulistão conquistado pelo Palmeiras, em 2008, teve comando de Luxa. Desde então, já são 12 anos sem taça, empatado o segundo maior tabu da história do clube no Estadual.

“O professor ganhar a gente em vários aspectos do dia a dia. Ele ganha a gente quando consegue entender que somos seres humanos, quando mostra que está junto mesmo. Quando vai a campo, ele explica o que quer no tipo de trabalho, no tipo de cobrança. A gente começa ganhando quando coloca na cabeça que pode ganhar”, elogiou Weverton.

“Ele vem colocando isso todos os dias. Só que até o poder e o ganhar, tem um caminho que é duro, de trabalho. Na Flórida, a gente jogava de noite e treinava de manhã. Nesses detalhes é que ele faz diferença. É só o começo, são 21 dias de trabalho. No decorrer do ano, vai fazer muita diferença”, concluiu.