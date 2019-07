Weverton absolve Volpi: “Iluminação do Morumbi é a pior que existe”

A iluminação do Morumbi é a pior que o goleiro Weverton já presenciou. Após o empate de 1 a 1 do Palmeiras com o São Paulo na casa tricolor, o goleiro comentou sobre o sistema de iluminação no estádio e absolveu Tiago Volpi de uma possível falha no gol alviverde anotado por Dudu.

“Para sem sincero, ainda não vi o lance. Para o goleiro, é bem complicado a bola quando sobe… Aqui, eu vejo e pouca gente fala, mas o Morumbi na minha opinião é o pior refletor pro goleiro que existe. Prefiro jogar onde tenha pouco, do que aqui. Ele vai direto no rosto do goleiro e é difícil você sair do gol, é muito complicado. Talvez isso tenha atrapalhado ele, é uma bola difícil. Ficamos felizes pelo gol, mas sabemos que as vezes isso faz parte do jogo, todo mundo trabalha para fazer o melhor pelo seu clube. Estamos felizes pelo que conquistamos aqui hoje”, afirmou.

Weverton teve muito trabalho neste sábado, no Morumbi. Na etapa final, o goleiro impediu que o time da casa abrisse dois gols de vantagem em ao menos três oportunidades, algo que se tornou incomum para o jogador.

“Talvez tenha sido o jogo que mais trabalhei, mais fiz defesas. É atípico pelo que o grupo vem fazendo desde a chegada do Felipão. Mas eu fico feliz por poder ajudar, cada vez mais ganhar a confiança da equipe e estar fazendo as coisas bem. A concorrência aqui é difícil e quem joga tem que fazer o melhor. Prass e Jailson tem muita qualidade e quando jogam procuram fazer o seu melhor e sempre ajudam”, completou.

Com o resultado, o São Paulo fica no oitavo lugar com 15 pontos. Na próxima rodada o Tricolor encara a Chapecoense, no Morumbi, no dia 22 às 20h. Já o Palmeiras, segue na liderança com 26 pontos e enfrenta o Ceará, no Castelão, às 19h no próximo sábado

