Vitor Hugo volta a treinar em reapresentação do Palmeiras

Nesta quinta-feira (17), o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol visando o duelo deste domingo (20), às 19h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta da presença de Vitor Hugo na atividade.

O zagueiro acabou sendo desfalque na vitória contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, por conta de marcadores inflamatórios na região abdominal. O camisa 4 participou da primeira parte do treino, em trabalho com reservas e atletas que pouco atuaram contra os catarinenses. Depois, o defensor fez exercícios acompanhado por um preparador físico do clube.

Assim, Vitor Hugo pode reforçar o Verdão no duelo deste final de semana. Mayke, que treina normalmente depois de se recuperar de uma cirurgia na coxa direita, e Thiago Santos, suspenso na última partida, também podem ser relacionados. Quem está fora é Victor Luis, suspenso por conta do cartão vermelho recebido no banco de reservas contra a Chape.

Desse modo, um provável time do Palmeiras seria: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo (Luan) e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Deyverson (Borja ou Henrique Dourado).

No momento, o Verdão ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 53 pontos conquistados. O Flamengo está na primeira posição com oito pontos a mais.

