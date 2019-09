Veja quem são os palmeirenses pendurados para a partida contra o Internacional

O Palmeiras visita o Internacional, neste domingo, às 16h, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os únicos desfalques certos do Verdão para o jogo do Beira-Rio são Mayke e Ramires. Além disso, a equipe alviverde tem cinco pendurados para o confronto: Antônio Carlos, Felipe Melo, Thiago Santos. Deyverson e Mano Menezes.

Dentre os jogadores, a tendência é que apenas Felipe Melo deva ser titular, formando dupla de volantes de com Bruno Henrique. O primeiro cartão amarelo aplicado para Mano foi ainda como treinador do Cruzeiro, na estreia do Brasileirão. Pelo Palmeiras, o técnico foi advertido no jogo contra o Goiás.

A única dúvida do Verdão para o confronto contra o Internacional é a presença de Marcos Rocha, que realizou trabalhos de reforço muscular durante a semana. Dessa forma, a provável escalação do Palmeiras para a partida é: Weverton; Marcos Rocha (Jean), Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.

Com o empate do Flamengo contra o São Paulo neste sábado, o Palmeiras tem a oportunidade de se aproximar do Rubro-Negro. Neste momento, o Verdão tem 45 pontos, quatro a menos do que a equipe carioca.