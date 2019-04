Veja quais jogos do Palmeiras não serão exibidos na TV por falta de acordo com a Globo

O torcedor do Palmeiras pode ficar impedido de assistir a maior parte dos nove primeiros do Palmeiras no Campeonato Brasileiro pela televisão. Nesta quarta-feira, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela de jogos das primeiras nove rodadas do Brasileirão e, por enquanto, cinco partidas do atual campeão brasileiro não serão transmitidas.

Veja a tabela detalhada do Palmeiras:

1ª rodada: 28/4 (domingo) – 19h – Palmeiras x Fortaleza – Transmissão: TNT

2ª rodada:1/5 (quarta-feira) – 16h – CSA x Palmeiras – Sem transmissão

3ª rodada: 4/5 (sábado) – 19h – Palmeiras x Internacional – Transmissão: TNT

4ª rodada: 12/5 (domingo) – 16h – Atlético-MG x Palmeiras – Sem transmissão

5ª rodada: 18/5 (sábado) – 19h – Palmeiras x Santos – Transmissão: TNT

6ª rodada: 25/5 (sábado) – 16h – Botafogo x Palmeiras – Sem transmissão

7ª rodada: 2/6 (domingo) – 16h – Chapecoense x Palmeiras – Sem transmissão

8ª rodada: 8/6 (sábado) – 19h – Palmeiras x Athletico – Transmissão: TNT

9ª rodada: 13/6 (quinta-feira) – 20h – Palmeiras x Avaí – Sem transmissão

O Alviverde é um dos sete clubes que fecharam acordo com o Grupo Turner para a transmissão de seus jogos em TV por assinatura. A empresa americana, dona do canal TNT, porém, só poderá exibir duelos em que o Verdão enfrente um dos demais clubes em acordo com a emissora – Santos, Internacional, Ceará, Fortaleza, Bahia e Athletico.

A diferença do Palestra para estas equipes, porém, é que as demais já fecharam acordo com a Globo e Premiere pelos direitos de transmissão em TV aberta e pay-per-view – o Athletico não fechou o pay-per-view.

O que impede o acordo do Palmeiras com a Globo são os valores envolvidos na negociação. O clube deseja receber o mesmo que Flamengo e Corinthians, que lideram a quantia recebida de cotas televisivas. A emissora, porém, que já não concordava com os termos ficou ainda relutante pelo acordo do Verdão com o Grupo Turner, dono também do Esporte Interativo.