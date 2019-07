Veja quais jogadores do Palmeiras devem ser testados contra o Guarani

Palmeiras e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O duelo servirá de teste para os palestrinos, antes de uma sequência importante de jogos oficiais no segundo semestre.

Abaixo, você confere quais atletas devem ter oportunidade no amistoso.

O amistoso entre Guarani e Palmeiras, disputado no Brinco de Ouro, em Campinas, nesta quarta-feira, terá transmissão da TNT. O Verdão, em conjunto com o Bugre, negociou os direitos de transmissão da partida com a empresa do grupo Turner.

Após o jogo contra o Guarani, os atletas que não forem utilizados irão encarar o Operário-PR, em jogo treino na Academia de Futebol, nesta quinta-feira. A volta oficial será no dia 10, contra o Internacional, às 21h30, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil.