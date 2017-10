Valentim usa Felipe Melo em primeiro treinamento como interino

Nesta sexta-feira, pouco depois de Cuca se despedir em um rápido pronunciamento, o auxiliar Alberto Valentim comandou seu primeiro treinamento como técnico interino do Palmeiras. No gramado da Academia de Futebol, ele usou o meio-campista Felipe Melo durante as atividades com os reservas.

Valentim, integrante da comissão técnica permanente, caminhou pelo gramado e orientou os jogadores no trabalho realizado em campo reduzido. Felipe Melo, pivô de um entrevero com Cuca, foi aproveitado normalmente após participar de parte do jogo contra o Bahia. Assim como o centroavante Miguel Borja.

Já o atacante Roger Guedes, mais um que entrou durante a partida disputada no Pacaembu, trabalhou apenas nas dependências internas da Academia de Futebol. Cobrado por atletas e diretoria, ele está fora do jogo contra o Atlético-GO e passará por atividades de recondicionamento físico.

O lateral direito Mayke e o zagueiro Luan, que cumpriram suspensão automática na última rodada do Campeonato Brasileiro, voltam a ficar à disposição para o duelo com o adversário goiano. Ambos participaram normalmente do treinamento em campo nesta sexta-feira, enquanto os titulares fizeram apenas trabalhos regenerativos.

O versátil Jean, poupado no empate contra o Bahia por desgaste muscular, trabalhou em outro gramado ao lado de integrantes das categorias de base e do zagueiro colombiano Yerry Mina. O defensor estrangeiro se recupera de uma fratura no pé esquerdo.

O diretor de futebol Alexandre Mattos e o gerente Cícero Souza foram vistos no gramado da Academia de Futebol nesta sexta-feira. O favorito para assumir o Palmeiras é o técnico Mano Menezes, que tem contrato com o Cruzeiro apenas até o final da temporada.

O duelo entre Palmeiras e Atlético-GO está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico. Com 44 pontos ganhos, 14 a menos que o Corinthians, o time alviverde ocupa o quinto lugar da tabela.