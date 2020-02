“Uma camisa com história”: veja suposto novo uniforme do Palmeiras

Nesta sexta-feira, imagens da suposta nova camisa do Palmeiras vazaram na internet. Em pouco tempo as fotos já geraram uma imensa repercussão nas redes sociais.

Nos canais oficiais do clube alviverde, foi divulgado um teaser de atletas vestindo o novo uniforme desenvolvido pela Puma, porém ainda não é possível ver como ele será. A previsão de estreia é para março.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, contra o Santos, no Pacaembu, às 16 horas (de Brasília), com mando do Peixe.