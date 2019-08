Torcedores do Bahia reclamam de falta de visibilidade no Allianz

Torcedores do Bahia não tiveram uma boa visão do empate por 2 a 2 entre seu time e o Palmeiras, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último final de semana. Isso porque uma tela de proteção branca foi colocada em frente à torcida visitante, dificultando e muito a visibilidade do duelo no Allianz Parque.

Nas redes sociais, alguns torcedores se posicionaram contra a medida, alegando ser um desrespeito àqueles que pagaram R$ 110 (inteira) para ver o jogo. Um torcedor do Bahia publicou um vídeo onde aparece com uma ficha de reclamação dada por funcionários do estádio, mas os números de reclamantes teria sido muito grande, segundo seu relato, e as fichas acabaram.

“É impossível ver o jogo e eles (Palmeiras) não se prontificaram a restituir o valor do ingresso. Um ingresso caríssimo de R$ 110. Vou fazer a reclamação nesse papel em branco, porque é o que me deram”, diz o homem em um trecho do vídeo que circula nas redes sociais.

Procuradas pela reportagem, as assessorias de Allianz Parque e Palmeiras não responderam às indagações da Gazeta Esportiva até a publicação da matéria.

Dentro de campo, o Palmeiras amargou mais um empate após a pausa da Copa América, desta vez contra o Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dudu foi autor dos tentos alviverdes, enquanto Gilberto converteu os dois pênaltis tricolores. O Verdão segue na vice-liderança da competição, com 29 pontos, e se prepara para o confronto contra o Grêmio no próximo sábado, às 21h(de Brasília), em Porto Alegre.