Thiago Santos revela que quase trocou Palmeiras por outro clube brasileiro

Thiago Santos conquistou dois títulos brasileiros com a camisa do Palmeiras e foi utilizado por todos os técnicos que passaram pelo clube nos últimos cinco anos. Hoje nos Estados Unidos, onde defende o Dallas, o volante revelou à Gazeta Esportiva que por pouco não continuou no Brasil, mas em outro clube.

Fazia tempo já que a gente estava conversando (sobre o futuro fora do Palmeiras). Antes de acabar (2019), de concretizar, fazia uns dois meses que isso estava correndo. Eu ia para um outro time do Brasil, estava tudo certo.

Thiago Santos, no entanto, preferiu não expor qual time brasileiro lhe teria como reforço nesta temporada. “Não sei se pode dar problema, deixa quieto”.

Eu ia para esse time e apareceu aqui (EUA). Pesou muito a família, dois filhos, morar aqui, qualidade de vida, estudar aqui, então, falei para o Palmeiras que se fosse para sair, que fosse para cá. Para mim foi uma escolha acertada. O futebol aqui está crescendo ainda, está bem abaixo, mas está crescendo.

Ainda assim, o jogador alimenta o desejo de voltar a jogar em sua terra natal.

“Se aparecer uma coisa boa, por que não? Tenho que pensar que estou com 30 (anos), tenho três anos de contrato aqui. Mais para frente, quem sabe? Não sei o dia de amanhã. Não acharia ruim, não”.

Na América do Norte, Thiago Santos conseguiu fazer dois jogos antes da paralisação devido ao Covid-19. Foi titular em ambos. O problema é o idioma.

“Isso ai que está pegando bastante. Não falo nada de inglês, e a maioria fala em inglês. Ainda bem que o Bressan (ex-Grêmio) está aqui. Às vezes, o treinador fala em espanhol, eu entendo um pouco. Quando ele fala em inglês eu olho para o Bressan, que entende bem. Tem coisa que vai pelo gesto e vai entendendo mais ou menos”.

Dentro de campo até que não é tão difícil se virar. O bicho pega mesmo é na rua, no dia-a-dia, na rua, como contou Thiago Santos, aos risos.

Aqui você não encontra casa mobiliada. Fui na loja de móveis para pedir os móveis que a gente queria, colocava no google tradutor e mostrava. Minha mulher também não fala, fica nós dois um olhando para a cara do outro e dando risada.

E quando dá vontade de comer fora?

“A gente só vai no restaurante brasileiro. Fomos em um outro e chamamos o Bressan. Ele que pede. A gente só come”.

Caseiro, tranquilão, Thiago Santos está aproveitando o momento para curtir a casa nova, a esposa e os dois filhos, uma de 10 anos e um de três anos. Com receio de como ficarão os aeroportos, o jogador preferiu ficar nos Estados Unidos para o caso da MLS (a Liga norte-americana) voltar.