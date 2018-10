Thiago Santos celebra vaga na semifinal e elogia rival Valdivia

Com uma vitória por 2 a 0 sobre o Colo-Colo, alcançada na noite desta quarta-feira, o Palmeiras garantiu presença nas semifinais da Copa Libertadores. Responsável por marcar o meia Jorge Valdivia no Allianz Parque, o volante Thiago Santos celebrou a vaga na próxima fase e elogiou o adversário chileno.

Escalado pelo técnico Luiz Felipe Scolari no lugar do suspenso Felipe Melo, Thiago Santos sofreu para marcar o talentoso Valdivia em Santiago do Chile. Em São Paulo, porém, o volante foi bem-sucedido e o camisa 10 do Colo-Colo fez uma partida discreta.

“O Felipão pediu para eu marcá-lo. É um cara que constrói. Procurei minimizar, porque ele vai construir de qualquer jeito. É um dos melhores que já marquei até hoje, um grande jogador. Procurei fazer o meu papel e cumprir que o treinador pediu”, afirmou.

Com a classificação às semifinais, o Palmeiras quebrou um jejum de 17 anos, já que não disputa as semifinais da Copa Libertadores desde 2001, ano em que acabou eliminado pelo Boca Juniors com uma atuação desastrosa do árbitro paraguaio Ubaldo Aquino.

“Construímos bem o resultado. Não tomamos sustos atrás e, na hora em que tivemos oportunidade, matamos o jogo. A equipe está de parabéns e agora é comemorar a vitória”, disse Thiago Santos, sem escolher entre Boca Juniors e Cruzeiro na próxima fase. “O time que vier, vai ser difícil”, resumiu.

Classificado às semifinais da Copa Libertadores, o Palmeiras agora pensa na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a liderança do torneio nacional em jogo, o time treinado por Felipão encara o São Paulo às 18 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Morumbi.