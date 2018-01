Tchê Tchê vê Palmeiras em evolução e ainda “muito longe” do ideal

Com um triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, alcançado no Estádio Santa Cruz, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista na tarde deste domingo. Ainda no começo da temporada, o volante Tchê Tchê entende que o reforçado time alviverde tem muito a evoluir.

“É bom ressaltar que conseguimos mais uma vitória. É um campeonato muito difícil e tivemos pouco tempo de preparação. É claro que estamos muito longe do que podemos ser como equipe, mas acho que a evolução vai ser gradativa, jogo a jogo. A gente vem melhorando”, disse Tchê Tchê ao Sportv.

O Palmeiras sofreu no primeiro tempo diante do Botafogo-SP e marcou o gol da vitória apenas no segundo tempo, com o centroavante colombiano Miguel Borja. O calor intenso na cidade de Ribeirão Preto, de acordo com Tchê Tchê, atrapalhou na metade inicial.

“Sentimos muito o primeiro tempo. Na virada de jogo, só o Roger falou, porque a gente não tinha condição. Ficamos só olhando uns para os outros, estávamos muito cansados. Ele corrigiu algumas coisas que estávamos pecando e acho que eles tiveram poucas chances no segundo tempo”, disse o volante, ressaltando o trabalho da defesa.

“Nesses dois jogos, conseguimos sofrer pouco e isso é importante. Acho que só temos a melhorar, jogo a jogo. Foi muito difícil hoje aqui. Esses três pontos devem ser bastante comemorados. Agora, é descansar para jogar em casa”, completou o meio-campista palestrino.

Com seis pontos ganhos, dois a mais que Novorizontino e São Bento, o Palmeiras figura na primeira colocação do Grupo C. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o time alviverde enfrenta o Red Bull, no Palestra Itália.

“No ano passado, infelizmente não conseguimos os resultados que todos queríamos, jogadores, torcida e diretoria. Nesse ano, estamos tentando nos unir mais desde o começo para que formemos um grupo bastante fechado e os resultados venham”, explicou Tchê Tchê.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com