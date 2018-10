Suspensos, Thiago Santos e Gomez desfalcam Palmeiras contra o Ceará

O técnico Luiz Felipe Scolari já tem dois desfalques certos para o confronto com o Ceará, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Gomez e o volante Thiago Santos, advertidos contra o Grêmio, não poderão participar do próximo compromisso do Palmeiras.

Escalados como titulares neste domingo, Thiago Santos e Gustavo Gomez receberam o terceiro cartão amarelo das mãos do árbitro Ricardo Marques Ribeiro no Pacembu. Assim, precisarão cumprir suspensão automática no duelo entre Palmeiras e Ceará.

Por outro lado, o lateral esquerdo Victor Luis e o volante Felipe Melo voltam após suspensão automática. Weverton, poupado contra o Grêmio, e o centroavante Miguel Borja, convocado para defender a seleção colombiana, também devem ficar à disposição.

O jogo entre Palmeiras e Ceará está marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, novamente no Estádio do Pacaembu. Às 21h45 da quarta-feira seguinte, o time alviverde volta a campo para encarar o Boca Juniors, na Bombonera, pela semifinal da Copa Libertadores.

Contra o Ceará, para o lugar de Thiago Santos, Felipão tem a opção de escalar Felipe Melo. Na defesa, Luan, Antônio Carlos e Edu Dracena, além de Nico Freire, são as alternativas. Como enfrenta o Boca Juniors na quarta-feira seguinte, o treinador será criterioso na montagem do time para o Brasileiro.