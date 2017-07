Sport espera 40 mil pessoas para pressionar o Palmeiras no Recife

O Palmeiras não precisará superar apenas os atletas do Sport neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para o duelo na Arena Pernambuco, 40 mil pessoas são esperadas para empurrar o Leão rumo a mais uma vitória.

Com a grande presença de público, a partida contará até mesmo com um esquema especial de transporte dos torcedores que envolve ônibus e metrô, principalmente. O objetivo é fazer fluir o deslocamento até o local da partida, um dos maiores problemas em dias de jogo no estádio em São Lourenço da Mata.

Além disso, a diretoria do Sport fez uma promoção para o confronto direto e venderá ingressos a partir de R$ 15 para sócios, e R$ 20 para não-sócios do clube. Com o forte apelo, longas filas foram registradas na sede do Leão.

“O torcedor vai ser fundamental. É colocar o máximo de torcedores possível. É lotar para ter recorde. O Palmeiras é um grande adversário que pode ser batido também”, disse o técnico”, afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Este será o segundo jogo do Sport como mandante na Arena de Pernambuco nesta Série A. O primeiro duelo aconteceu na última quinta-feira quando o time bateu a Chapecoense por 3 a 0.

O Sport chega embalado para a partida deste domingo. Na quinta-feira, o Leão goleou o Atlético-GO por 4 a 0, resultado que o garantiu como quinto colocado, um salto de três posições na tabela de classificação, ultrapassando o próprio Palmeiras. Já o Verdão empatou com o Flamengo em novo erro individual defensivo, e ainda se salvou do revés com um pênalti defendido por Jailson.