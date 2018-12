Símbolo de nova era, Allianz vê 3ª festa por título do Palmeiras

O Allianz Parque é um símbolo da nova era vivida pela Sociedade Esportiva Palmeiras. A moderna arena, inaugurada no fim de 2014, recebe sua terceira festa de título neste domingo, dia em que o time alviverde enfrenta o Vitória e recebe o troféu do Campeonato Brasileiro, garantido de forma antecipada.

O antigo Palestra Itália permaneceu fechado para uma profunda reforma entre 2010 e 2014. Neste período, o Palmeiras perambulou por estádios como Pacaembu, Canindé e Arena Barueri, entre outros. Em novembro de 2014, o Allianz Parque foi inaugurado com derrota diante do Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

A partir de 2015, com o Palmeiras novamente protagonista, a arena virou uma importante fonte de receita para o clube alviverde. Os torcedores, muitos integrantes do programa Avanti, costumam lotar o estádio, proporcionando rendas milionárias à agremiação.

O Palmeiras ganhou seu primeiro troféu no Allianz Parque desde a reabertura logo em 2015. De maneira dramática, com o goleiro Fernando Prass como herói, a equipe alviverde conquistou a Copa do Brasil ao ganhar do Santos por 4 a 3 nos pênaltis após um triunfo por 2 a 1 no tempo normal.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na temporada seguinte, o Palmeiras ergueu mais uma taça na jovem arena. Sob o comando do técnico Cuca, o time palestrino quebrou um jejum de 22 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro ao bater a Chapecoense por 1 a 0, com um gol de Fabiano, ainda na 37ª rodada.

O Allianz Parque recebeu mais duas finais do Campeonato Paulista. No primeiro jogo da edição de 2015, o Palmeiras ganhou do Santos por 1 a 0, mas perdeu o título na Vila Belmiro. Na decisão deste ano, com uma arbitragem polêmica de Marcelo Aparecido, o Corinthians fez 1 a 0 no tempo normal e 4 a 3 nos pênaltis.

O antigo Estádio Palestra Itália também foi palco de conquistas relevantes, entre elas a Copa Libertadores 1999, alcançada nos pênaltis sobre o Deportivo Cali. No local, o Palmeiras ganhou ainda a Copa Mercosul 1998, o Torneio Rio-São Paulo 1933 e o Campeonato Paulista 1976, entre outros.