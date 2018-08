Sem imprensa, Felipão ensaia time para enfrentar o Bahia no Pacaembu

O técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treinamento no Estádio do Pacaembu durante a noite desta terça-feira. Sem a presença da imprensa, no local do confronto com o Bahia, o comandante preparou o Palmeiras para o duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

De acordo com o site oficial do clube, Felipão comandou um treino tático. O técnico ensaiou o time, fez testes e orientou bastante os atletas durante a movimentação. Em seguida, os jogadores ainda aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

O lateral direito Marcos Rocha e o atacante Willian, recuperados de problemas físicos, devem ficar à disposição de Felipão. Por outro lado, o goleiro Weverton, que sentiu desconforto muscular, e o meia Gustavo Scarpa, com inflamação no calcanhar direito, têm presença incerta.

O Palmeiras treina pela última vez antes de encarar o Bahia às 15h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Academia de Futebol, novamente sem a presença da imprensa. Uma hora antes, o meio-campista e capitão Bruno Henrique concederá entrevista coletiva.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras e Bahia duelam às 19h15 de quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, já que o Allianz Parque receberá um show no sábado. Na primeira partida, disputada na Fonte Nova, houve empate sem gols.