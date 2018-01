Palmeiras renova por um ano com zagueiro Antônio Carlos

O zagueiro Antônio Carlos continuará a serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2018. Nesta quarta-feira, dia que marcou a representação do elenco na Academia de Futebol, o clube confirmou a permanência do jogador no grupo a ser comandado por Roger Machado.

Contratado após defender a Ponte Preta, Antônio Carlos enfrentou concorrência acirrada para jogar durante 2017 e participou de apenas nove partidas. Ainda assim, o Palmeiras resolveu prorrogar por um ano o empréstimo do atleta, ainda vinculado ao Tombense-MG.

Para a zaga, além de Antônio Carlos, o Palmeiras conta com Edu Dracena, Emerson Santos, Juninho, Luan, Yerry Mina, Pedrão e Thiago Martins. Martins, que estava emprestado ao Bahia, negocia com o clube de Salvador e pode retornar. Já o colombiano pode rumar ao Barcelona já em janeiro.

O técnico Roger Machado encontrou 31 jogadores na apresentação, entre eles os recém-chegados Weverton (Atlético-PR), Marcos Rocha (Atlético-MG), Emerson Santos (Botafogo), Diogo Barbosa (Cruzeiro) e Lucas Lima (Santos). Yerry Mina, Alejandro Guerra e Miguel Borja devem chegar até sexta-feira.

Às 19h30 (de Brasília) do próximo dia 18 de janeiro, o time comandado pelo técnico Roger Machado entra em campo para encarar o Santo André, no Estádio Palestra Itália, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ferroviária e Novorizontino completam o grupo C do Estadual.