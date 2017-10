Se ficar, Cuca dará continuidade a um trabalho após cinco anos

Em 2018, Cuca terá uma oportunidade inédita em um período de cinco anos: dar continuidade à seu trabalho em um clube de futebol. Conhecido pela aptidão nas montagens de elenco, o treinador tem contrato com o Palmeiras até o final de 2018 e poderá comandar a formação do grupo palmeirense para o ano que vem. No entanto, já deu mostras de que pode sair.

Cuca assumiu o Atlético-MG, na metade de 2011, para substituir Dorival Júnior. No Galo, o treinador participou da formação do elenco que foi campeão mineiro em 2012, vice-brasileiro no mesmo ano, e vencedor da Copa Libertadores na temporada seguinte.

Sendo assim, o início de 2013 foi a última vez que o técnico pôde mostrar sua capacidade em continuar um trabalho e indicar nomes para o próximo ano no futebol brasileiro. Oportunidade que se repete para 2018, caso Palmeiras e treinador decidam por sua continuidade.

No sábado, após a derrota no clássico contra o Santos, na noite do último sábado, Cuca concedeu entrevista coletiva e deixou seu futuro no Palmeiras em aberto para 2018. Na segunda-feira, porém, o treinador afirmou que foi mal interpretado e garantiu seu desejo de permanecer no Verdão para o próximo ano.

Ganhador da edição de 2016 do Campeonato Brasileiro, Cuca vem enfrentando turbulências em sua segunda passagem pelo Palmeiras. Após a queda diante do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, o treinador chegou a colocar o cargo à disposição.

Em seu primeiro ano como presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte já reiterou que promover mudanças na estrutura do futebol é algo que não faz parte dos planos. Com a derrota diante do Santos, o Palmeiras é o quatro colocado e está 12 pontos atrás do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe voltará a campo no dia 12 de outubro, quando enfrentará o Bahia, na Arena.