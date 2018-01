Scarpa se impressiona com Academia de Futebol do Palmeiras

Antes de mostrar categoria nos gramados da Academia de Futebol, o meia Gustavo Scarpa conheceu as instalações do clube. Em vídeo publicado pela TV Palmeiras, o jogador se mostra impressionado com a estrutura do Centro de Excelência alviverde.

O nome de Gustavo Scarpa já foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Sem participar da pré-temporada com o Fluminense, o meia manteve a forma em sessões particulares de treino durante as férias.

Nesta segunda-feira, o Verdão definiu os 27 nomes – 25 de linha e mais três goleiros – inscritos para o Campeonato Paulista. Assim, o clube deixou uma vaga em aberto, que será ocupada por Gustavo Scarpa.

Cobrando vencimentos não honrados pelo Fluminense, o meia conseguiu a rescisão contratual na Justiça – o clube do Rio de Janeiro planeja recorrer, mas uma reviravolta é considerada improvável. O Alviverde estuda, inclusive, ceder atletas por empréstimo para encerrar a disputa jurídica. Sem receber parte dos salários, direitos de imagem, férias e 13º dos anos de 2016 e 2017, o atleta cobra R$ 9,3 milhões do Flu nos tribunais.