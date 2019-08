Scarpa reassume artilharia do Palmeiras e entra em seleto grupo na Libertadores

Gustavo Scarpa viveu uma noite especial na última terça-feira. No primeiro tempo, o meio-campista do Palmeiras decidiu arriscar de longe, acertou um chutaço de rara felicidade e garantiu a vitória dos comandados de Luiz Felipe Scolari para cima do Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre, encaminhando a vaga dos paulistas para a semifinal da Copa Libertadores.

O ex-jogador do Fluminense, inclusive, tem sido peça fundamental do Verdão na competição continental. Após marcar seu sexto tento só na atual edição, Scarpa entrou em um seleto grupo de palmeirenses na história do torneio, tornando-se o oitavo maior goleador da equipe – empatado com Keirrison. O líder do ranking é Alex, com 12 gols.

Além dos seis gols na Libertadores, o meio-campista soma um Campeonato Brasileiro e três no Paulista. Após balançar as redes contra o Grêmio, Scarpa chegou aos 10 tentos e deixou Dudu, que havia igualado o companheiro após boas atuações no últimos jogos, para trás, com nove.

Contratado pelo Palmeiras em 2018, Gustavo Scarpa protagonizou uma longa batalha jurídica com o Fluminense e conseguiu disputar apenas 24 partidas na temporada. Em 2019, o meio-campista ganhou a confiança de Luiz Felipe Scolari e já fez 29 partidas, alcançando bons números e um certo protagonismo.

Confira os artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores:

1º – Alex (12 gols)

2º – Tupãzinho e Borja (11 gols)

4º – Lopes (9 gols)

5º – César Maluco, Edmundo e Ademir da Guia (8 gols)

8º – Gustavo Scarpa e Keirrison (6 gols)

Confira os artilheiros do Palmeiras na temporada:

1° – Gustavo Scarpa (10 gols)

2° – Dudu (9 gols)

3º – Deyverson (6 gols)

4º – Raphael Veiga e Borja (5 gols)