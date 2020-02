Scarpa lamenta tempo perdido por negociação e admite abalo com Derby

Alvo do Almería, da segunda divisão da Espanha, durante a pré-temporada, o meia Gustavo Scarpa acabou treinando separado do restante do elenco do Palmeiras enquanto ocorriam as negociações. De volta à equipe após o acerto não acontecer, o jogador de 26 anos lamentou o tempo de preparação perdido por conta das tratativas.

“O pior da situação toda foi ter ficado treinando separado, porque se eu tivesse continuado com o grupo e não tivesse dado certo, não teria tanto impacto físico. Mas eu entendi o professor, a gente conversou, eu até concordei. Entendi numa boa. Não deu certo a negociação, mas não tem que ficar pensando. No Palmeiras tem excelentes jogadores, uma semana que eu me desligo e já perco minha posição por meses. É ficar focado, trabalhando”, declarou em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira.

Por opção do técnico Vanderlei Luxemburgo, o camisa 14 também ficou de fora da disputa da Copa Flórida e das duas primeiras partidas do Campeonato Paulista. Após a negociação frustrada, o meia afirmou estar correndo atrás do prejuízo.

“Perdi uma semana treinando separado, perdi a parte física. Mas eu já estou correndo atrás disso, fazendo meus trabalhos aqui. Não sei se motivou mais, já estou muito feliz aqui, num excelente lugar. Infelizmente, tive que ficar parado um tempinho, mas já estou feliz por estar treinando de volta, fazendo meu melhor. Espero ter mais oportunidades e que eu possa aproveitá-las”, acrescentou.

Gustavo Scarpa ainda admitiu que o pênalti perdido no empate contra o Corinthians, em novembro de 2019, pelo Campeonato Brasileiro, ainda o deixa abalado. No entanto, o jogador alviverde disse estar buscando retomar a confiança.