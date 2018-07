Scarpa é destaque e Deyverson faz de bicicleta em treino do Palmeiras

Quem espera que o time do Palmeiras esteja ‘enferrujado’ para o clássico desta quinta-feira, contra o Santos, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, está bastante enganado. Ao menos é isso que indica o treinamento de finalizações desta segunda-feira.

Na Academia de Futebol, Roger Machado comandou uma atividade com foco no passe de apoio e chutes a gol. Nesta parte dos trabalhos, Bruno Henrique, Jean, Willian, Vitinho e principalmente Gustavo Scarpa foram os maiores destaques.

Várias estações de trabalho. Nesta o objetivo é o passe apoiado e a finalização. Belo gol do Bruno Henrique #GazetaVerdao pic.twitter.com/oevv4mxmb2 — Bruno Calió (@b_calio) 16 de julho de 2018

Gustavo Scarpa e Willian com desempenho impressionante nas finalizações. Não vi um chute errado até agora #GazetaVerdao pic.twitter.com/eHXEhdiM6S — Bruno Calió (@b_calio) 16 de julho de 2018

Outro grupo agora. Quase um golaço de Hyoran por cobertura #GazetaVerdao pic.twitter.com/gCu3SXyeMf — Bruno Calió (@b_calio) 16 de julho de 2018

Em seguida, os treinos deram ênfase às bolas aéreas ofensivas. Neste quesito, Nicolás Freire foi um dos destaques, ganhando algumas bolas pelo alto e marcando gols. Deyverson também foi bem e chegou a anotar um gol de bicicleta.

Agora o treino é de cruzamentos em bolas paradas. Scarpa segue bem demais na atividade #GazetaVerdao pic.twitter.com/Pq87pNZEH5 — Bruno Calió (@b_calio) 16 de julho de 2018

Por fim, Roger Machado armou o time que irá enfrentar o Santos. A formação teve Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Hyoran, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Willian.

No trabalho, reservas e titulares se alternavam para marcar gols, enquanto a outra equipe apenas se defendia e tentava abrir a marcação adversárias. No entanto, apenas os suplentes balançaram as redes, com Deyverson após assistência de Dudu e com o próprio camisa 7.

Os desfalques para o clássico são Jailson, Luan, Moisés e Dudu, todos suspensos, além de Guerra e Borja, que se recuperam de cirurgia no pé esquerdo e artroscopia no joelho direito, respectivamente. O Palmeiras é o sexto colocado do Brasileirão com 19 pontos, oito atrás do líder Flamengo.