Replantio do gramado do Allianz Parque é concluído e torcedores reclamam

A conta oficial do Allianz Parque nas redes sociais divulgou uma foto do gramado do estádio no início da tarde desta segunda-feira, para informar que o processo de replantio está concluído. Rapidamente os torcedores reagiram mal à fotografia e criticaram a WTorre, empresa que administra o estádio.

“Vocês deveriam ter vergonha. Esse gramado não deveria receber jogo nem da várzea”; “Meu sonho era ver esse gramado em perfeito estado, nossa casa merece um carpete mais elegante”; “Está parecendo mato de fazenda”; “Para que? Pra ter outro show e acabar com o gramado? Só tão gastando dinheiro colocando gramado novo”, foram alguns dos comentários.

A principal insatisfação do palmeirenses é que o clube está perdendo muitos jogos no estádio em função de shows. Além disso, quando atua, tem um péssimo gramado.

O replantio é uma estratégia adotada há algum tempo pela WTorre, empresa que administra o local, afim de amenizar os danos causados pelos eventos.

De volta ao Allianz depois de enfrentar o CSA no Pacaembu, o Palmeiras recebe o Atlético-MG no próximo domingo, às 16h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o próximo desafio do Verdão, contra o Botafogo, como mandante, dia 12 de outubro, voltará a ser no Pacaembu, em função de novos shows na casa alviverde. Novamente se espera que haja um dano no terreno de jogo.