Recuperado, Borja poderá ser utilizado por Felipão em reestreia

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o América-MG, no Estádio Independência. Em sua reestreia pelo clube alviverde, o técnico Luiz Felipe Scolari poderá utilizar o centroavante Miguel Borja.

Convocado para defender a Colômbia na Copa do Mundo da Rússia, Borja sentiu lesão no joelho direito. No último dia 6 de julho, de maneira bem-sucedida, o centroavante colombiano passou por artroscopia e já está pronto para retomar as atividades.

Inspirado antes da parada para o Mundial, Borja acumulou 15 gols marcados em 23 partidas pelo Palmeiras e detém o posto de artilheiro do time alviverde na temporada. O colombiano não atua pelo clube desde 19 de maio, data do triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Na noite de quinta-feira, em Salvador, o Palmeiras empatou por 0 a 0 contra o mesmo Bahia no primeiro confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. Da capital baiana, o elenco seguiu direto para Belo Horizonte. Já Borja e Felipão partiram de São Paulo para a capital mineira.

