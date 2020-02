Ramires volta aos treinos no Palmeiras; Patrick de Paula não preocupa

Nesta terça-feira, o Palmeiras recebeu duas boas notícias para a sequência do Campeonato Paulista. O volante Ramires começou sua transição física e participou do último treino da equipe correndo ao redor do gramado.

O atleta sofreu uma pancada na perna direita na partida contra a Ponte Preta e está em processo de recuperação desde então.

Já Patrick de Paula passou por exames na coxa direita e não teve lesão diagnosticada, podendo ser um reforço para o próximo compromisso do time.

Entretanto, os laterais Marcos Rocha e Mayke seguem lesionados e serão desfalques. O primeiro está tratando uma lesão no pé esquerdo, enquanto o segundo se recupera de um entorse no tornozelo direito.