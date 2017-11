Pupilo de Felipão, Roger fez Palmeiras sofrer nos anos 1990

Anunciado como técnico pelo Palmeiras na última quinta-feira, Roger Machado teve uma carreira bem-sucedida como lateral esquerdo. Pupilo do técnico Luiz Felipe Scolari no Grêmio, o ala canhoto fez os torcedores do time alviverde sofrerem durante os anos 1990.

Dirigido por Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras encerrou sua longa fila de títulos em 1993 com um futebol técnico e vistoso. Já o Grêmio, sob o comando de Felipão e com o então jovem Roger na lateral esquerda, marcou época com um jogo aguerrido e eficiente.

Pelo time gaúcho, entre outros títulos, Roger Machado conquistou a Copa do Brasil (1994, 1997 e 2001), a Copa Libertadores (1995) e o Campeonato Brasileiro (1996). Pelos três torneios, o lateral esquerdo participou de confrontos épicos com o Palmeiras.

O jogo válido pelas quartas de final do torneio continental de 1995 marcou o auge da rivalidade. No antigo Olímpico, com Rivaldo, Válber e Dinho expulsos por um confuso Cláudio Vinícius Cerdeira, o Palmeiras perdeu por 5 a 0. No Palestra Itália, ganhou por 5 a 1 e acabou eliminado.

O Grêmio comandado por Luiz Felipe Scolari também sentiu o sabor da derrota diante do Palmeiras. Na semifinal da Copa do Brasil 1996, o time defendido por Djalminha, Rivaldo e Luizão eliminou os gaúchos antes de cair diante do Cruzeiro na decisão.

Após sofrer contra o aguerrido Grêmio, o Palmeiras resolveu contratar Felipão e alguns antigos companheiros de Roger, como Arce, Rivarola e Paulo Nunes, todos campeões da Copa Libertadores 1999. O lateral esquerdo, por sua vez, permaneceu em Porto Alegre até 2003.

Na parte final de sua trajetória como atleta, atuando também como zagueiro, Roger passou pelo Vissel Kobe, do Japão, e ainda viveu bons momentos no Fluminense, pelo qual conquistou seu quarto título da Copa do Brasil ao marcar o gol do título diante do Figueirense, em 2007.

Aos 42 anos de idade, ainda no começo da carreira como treinador, Roger Machado chega ao Palmeiras após passar por Grêmio e Atlético-MG. A partir de 2018, com um elenco estrelado nas mãos, tentará dar alegrias à mesma torcida que fez sofrer nos anos 1990.