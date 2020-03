Provável titular, Vitor Hugo vira sombra para Gomez e F. Melo

O zagueiro Vitor Hugo deve ser titular do Palmeiras no confronto com a Inter de Limeira, marcado para as 16h30 (de Brasília) deste sábado, no Estádio Major Levy Sobrinho, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. De volta, o atleta vira sombra para Felipe Melo e Gustavo Gomez na defesa.

Escalado como titular na derrota contra o Flamengo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, Vitor Hugo passou por cirurgia na região da virilha no começo de dezembro do ano passado. Após quase três meses, o jogador entrou no segundo tempo do recente triunfo sobre o Guaraní, pela Copa Libertadores.

Com Vitor Hugo sem condições de jogo, Gustavo Gomez e o deslocado Felipe Melo iniciaram no começo da temporada uma parceria bem-sucedida como titulares no miolo da defesa. O paraguaio está suspenso para o jogo contra a Inter de Limeira, o que abre espaço para a escalação de Vitor Hugo como titular.

Gustavo Gomez, o novo zagueiro Felipe Melo e Vitor Hugo não são as únicas alternativas de Vanderlei Luxemburgo para a defesa. Luan, ganhador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, e Emerson Santos completam o leque de opções do técnico para o setor.

Ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016 pelo Palmeiras, Vitor Hugo tem um total de 13 gols em 152 partidas com a camisa do Palmeiras. Negociado com a Fiorentina em 2017, ele acertou o retorno clube alviverde em julho do ano passado.