Prefeito de Barranquilla já crava contratação de Borja pelo Junior

Disposto a deixar o Palmeiras, Miguel Borja vem negociando para definir o próximo destino. Na tarde deste sábado, por meio de seu perfil oficial no Twitter, Alejandro Char, prefeito de Barranquilla e irmão do presidente do Junior, já cravou a contratação do centroavante pelo clube da cidade.

“Um sonho realizado! Miguel Angel Borja já é tubarão! Que alegria entregar essa notícia aos ‘junioristas’ de alma. O Junior chegou a um acordo com o Palmeiras e nesta tarde chegará a Barranquilla para começar esse novo ciclo”, escreveu Alejandro Char, irmão de Antonio Char, presidente do clube.

A despeito da empolgação demonstrada pelo prefeito de Barranquilla, o Palmeiras e o Junior ainda não se manifestaram publicamente sobre o futuro de Borja. Recentemente, aliás, o clube colombiano anunciou a chegada do lateral esquerdo Jeison Angulo por meio de seu perfil oficial no Twitter.

¡Un sueño cumplido! ¡No es una inocentada, Miguel Ángel Borja ya es tiburón! Qué alegría entregar esta noticia a los junioristas del alma. @JuniorClubSA llegó a un acuerdo con Palmeiras y esta tarde llegará a Barranquilla para comenzar este nuevo ciclo. #SíSePudo 💪🦈🔴⚪ — Alejandro Char (@AlejandroChar) December 28, 2019

Borja considera seu ciclo pelo Palmeiras encerrado e vem tratando abertamente sobre o desejo de deixar o clube nas últimas entrevistas. Na sexta-feira, inclusive, o centroavante já falou se fosse reforço do Junior Barranquilla e disse que esperava uma definição rápida.

O colombiano chegou muito perto de estabelecer um acordo por empréstimo com o tradicional Olímpia, do Paraguai, mas o Junior Barranquilla, time do coração de Miguel Borja, tomou a dianteira. Apagado em 2019, ele deseja voltar a jogar com frequência e retomar um lugar na seleção de seu país.

Contratação mais cara da história do Palmeiras, Borja chegou com status de estrela em 2017 e firmou contrato até 2021. Em 112 partidas pelo clube alviverde, o colombiano marcou um total de 36 gols – nesta temporada, discreto, anotou apenas seis vezes em 25 confrontos.

