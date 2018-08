Poupando titulares, Palmeiras testa ‘zaga do Brasileiro’ contra o Vitória

O Palmeiras chega para o jogo contra o Vitória neste domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão, poupando seus principais titulares e ostentando a marca de seis jogos sem sofrer um gol. No período, a equipe teve quatro diferentes duplas, e contra o Leão, Gustavo Gómez e Luan querem se firmar com a zaga da equipe no Campeonato Brasileiro.

Felipão já deu indícios de que pode ter uma formação ‘A’ e outra ‘B’ para o restante desta temporada, sendo a segunda delas utilizada no torneio de pontos corridos. “Tenho jogadores com qualidade para montar duas equipes e disputar campeonatos em igualdade com os outros times”, afirmou.

Assim, Gómez e Luan, prováveis titulares neste domingo e que já encararam o Vasco no último final de semana, tem a oportunidade de ‘fazer a cabeça do treinador’ neste sentido. Durante os treinos na Academia de Futebol, a dupla sempre atua junta e já mostra entrosamento. Após o duelo no Allianz Parque, que terminou com vitória por 1 a 0, ambos foram elogiados.

“Gómez é um bom jogador. Ele não atua na seleção pelo lado esquerdo, joga sempre pela direita, mas cumpriu a função muito bem contra o Vasco. Eu ficaria muito feliz se o gol fosse validado, seria uma estreia realmente espetacular. Mas hoje foi muito bem. E estou muito satisfeito com o Luan, que está se mostrando um tremendo zagueiro, muita qualidade”, afirmou o comandante na ocasião.

Já inscrito na Libertadores, Gustavo Gómez não poderá jogar a Copa do Brasil, pois não chegou a tempo de ser regularizado para o torneio. Na semifinal do torneio mata-mata, o Verdão encara o Cruzeiro.

Desde que chegou ao Palmeiras, Felipão não apenas não foi derrotado, como não sofreu um gol sequer. Com Scolari no banco de reservas, o Alviverde empatou com o América-MG, e venceu Cerro Porteño, Vasco e Bahia – No jogo em Salvador contra o Bahia, Paulo Turra foi o comandante do Maior Campeão do Brasil.

A atual sequência sem ser vazado não ocorria há dez anos. Agora o Palestra buscará a marca de sete duelos consecutivos sem sofrer gols, algo que só aconteceu quatro vezes na história do clube, sendo a última delas em 1992.