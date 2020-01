Patrocinadores do Palmeiras vão à inauguração de quadra de society da Mancha Verde

Leila Pereira, conselheira do Palmeiras e presidente dos maiores patrocinadores do Verdão, Crefisa e FAM, esteve presente no lançamento da quadra de futebol society da escola de samba Mancha Verde no último sábado.

O novo campo recreativo da agremiação leva o nome de seu marido, José Roberto Lamacchia, que também marcou presença. A própria Leila reproduziu imagens da inauguração em sua conta oficial no Instagram.

Procurada pela Gazeta Esportiva, a assessoria da conselheira não soube informar se houve investimento financeiro exclusivo para a construção da quadra. Ainda assim, as imagens compartilhadas por Leila mostram placas de publicidade de suas empresas ao redor da quadra.

Vale lembrar que a escola de samba recebeu, via lei de incentivo, cerca de R$ 3,5 milhões da Crefisa para a realização do desfile de carnaval deste ano.

Na publicação em sua rede social, Leila Pereira reproduziu fotos ao lado de integrantes da Mancha Verde e de seu marido. Em um dos registros, José Roberto Lamacchia aparece dando o “pontapé inicial” da inauguração.