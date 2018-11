Palmeirenses lamentam gol falso do Grêmio, mas exaltam atuação

Uma situação inusitada aconteceu durante a goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o América-MG, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. É que a torcida alviverde chegou a comemorar um falso gol de empate do Grêmio no duelo com o Flamengo, no Maracanã, resultado que daria o título brasileiro ao Verdão.

A verdade é que os quase 40 mil palmeirenses celebraram em vão, uma vez que os gaúchos não chegaram a empatar o confronto no Rio de Janeiro. De quebra, o Flamengo ainda marcou o segundo gol no final da partida, adiando o título do Palmeiras, que ergueria a taça ainda nesta noite em caso de tropeço dos cariocas.

“A gente procurou saber quanto estava o outro jogo. Falaram uma hora que estava 1 a 0, depois 1 a 1. Até perguntei para o torcedor se era verdade, e ele falou que era, mas infelizmente não foi”, lamentou Lucas Lima.

“Mas valeu nosso resultado, nosso empenho. Não ganhamos nada ainda, é manter os pés no chão e tentar outra vitória no próximo jogo, que nos dá o título”, acrescentou o meia, referindo-se ao duelo com o Vasco, neste domingo.

O inexistente gol do Grêmio foi comemorado pela torcida alviverde logo após Dudu anotar o terceiro do Palmeiras. Questionado se o anticlímax havia atrapalhado os jogadores dentro de campo, o atacante Willian preferiu valorizar a boa vitória do time.

“Não (atrapalhou), até porque o placar já estava 3 a 0. Se estivesse 0 a 0, acredito que não estaríamos tão preocupados de perguntar ou saber o resultado. Faz parte. É normal perguntar, olhar para o banco. Com a reação do torcedor, a gente vibrou dentro de campo, mas o mais importante é que fizemos nossa parte. Vencemos bem, fomos merecedores da vitória”, avaliou.

Com 74 pontos, o Palmeiras está a uma vitória do título nacional. Afinal, o Flamengo, apesar do triunfo por 2 a 0 sobre o Grêmio, soma 69 pontos e precisaria vencer seus últimos dois compromissos e torcer por dois tropeços de seu rival.

“Temos de manter a tranquilidade e fazer o nosso trabalho, porque só dependemos de nós. É manter a calma e focar muito para fazermos um grande jogo no domingo. O time fez uma grande partida hoje. É descansar para domingo conquistarmos a vitória e sermos campeões”, concluiu Bruno Henrique.