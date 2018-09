Palmeirenses hostilizadas no metrô pedem paz e respeito à mulher

Confira este e outros vídeos em

As palmeirenses recentemente hostilizadas por corintianos em um vagão do metrô de São Paulo se manifestaram através de um comunicado postado em redes sociais. Na nota, as torcedoras citam uma desproporção de forças na situação e pedem respeito às mulheres.

“A mensagem que desejamos é de paz e respeito entre todos. Sejam torcedores comuns como nós, organizados, entre gêneros iguais e/ou diferentes e principalmente o respeito a nós mulheres. Reforçamos que em nenhum momento pedimos justiça com as próprias mãos e lamentamos qualquer exagero que possa ter ocorrido por qualquer pessoa”, diz o texto.

Em um vagão lotado por torcedores corintianos, as palmeirenses foram hostilizadas e, acuadas, precisaram descer do trem. No comunicado, além de lamentarem o episódio, as torcedoras agradeceram pelas manifestações de apoio, inclusive de Corinthians e Palmeiras.

“Foi visível a desproporção de força. Esta atitude deixou marcas pelos nossos corpos que com o tempo se apagarão, e serão superadas. E sabemos que toda esta situação será superada por todos os envolvidos”, diz a nota postada pelas palmeirenses nas redes sociais.

Confira o comunicado:

“Por meio desta, expomos nossa declaração de fatos e posição oficial sobre o incidente ocorrido nesta madrugada do dia 27/09/2018.

A mensagem que desejamos é de paz e respeito entre todos. Sejam torcedores comuns como nós, organizados, entre gêneros iguais e/ou diferentes e principalmente o respeito a nós mulheres.

Reforçamos que em nenhum momento pedimos justiça com as próprias mãos e lamentamos qualquer exagero que possa ter ocorrido por qualquer pessoa.

Nossa esperança é podermos todos conviver em paz e harmonia como uma sociedade civilizada.

E alguns fatos precisam ser esclarecidos:

Referente ao Metro, há um total despreparo de estrutura para situações de caos. Não existe segurança!

No momento do ocorrido, estávamos na estação Brás e todos os seguranças estavam deslocados para a estação Corinthians Itaquera conforme informação do próprio funcionário do Metrô que nos acolheu, sendo este também totalmente atencioso porém inseguro com o que poderia acontecer.

Sim, entramos totalmente desatentas no respectivo vagão e fomos orientadas por pessoas da própria torcida do Corinthians de como proceder, de forma calma e pacífica onde poderia ter sido tudo resolvido de forma diferente.

Foi visível a desproporção de força. Esta atitude deixou marcas pelos nossos corpos que com o tempo se apagarão, e serão superadas.

E sabemos que toda esta situação será superada por todos os envolvidos.

Nós agradecemos a todas as mensagens de apoio que recebemos de nossos amigos e desconhecidos que torcem para diversos times. Também agradecemos a todas as mensagens que os clubes se manifestaram contra a intolerância entre as torcidas, principalmente ao Palmeiras e Corinthians que foram as instituições ligadas diretamente ao caso.

Ao Palmeiras um agradecimento complementar pelo suporte oferecido na condução da situação.

Agradecemos aos amigos do Corredor Alviverde que publicaram e deram as caras em uma nota de repúdio. Deixamos claro que não temos envolvimento a organização da equipe sendo apenas amigas de um dos responsáveis pelos eventos. Também não fazemos parte de qualquer torcida organizada do clube, sendo apenas torcedoras da SEP.

Por questões de segurança à todos, preferimos não prolongar este incidente.

Obrigada”.