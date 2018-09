Palmeiras se manifesta e oferece apoio à torcedora agredida por corintianos no metrô

O Palmeira se posicionou oficialmente sobre as agressões recebidas por torcedoras alviverdes que viraram assunto nas redes sociais. O Verdão ofereceu apoio às vítimas e pediu que as autoridades averiguem o caso.

“A SEP não pode se omitir diante das cenas de agressão a garotas trajando camisas do Palmeiras que estão sendo veiculadas nas mídias sociais. Condenamos qualquer tipo de violência e entendemos que nesse caso, em particular, nosso papel como instituição é oferecer apoio às famílias das jovens, bem como, reforçar que cabe somente às autoridades competentes a devida investigação e encaminhamento do caso nos termos da lei”, escreveu o clube em sua conta oficial no Twitter.

#RespeitaAsMina mas se ela for rival não, né? Dá pra ver bem o rosto do covarde que chuta a moça por trás. Repassem até encontrar esse careca gordo. Tem que ser preso! pic.twitter.com/SvxPddL7Ud — SEPalmeirense (@SEPalmeirense) 27 de setembro de 2018

Na última quarta-feira, após os jogos semifinais da Copa do Brasil, duas torcedoras do Palmeiras entraram em um vagão do metrô repleto de corintianos e foram acuadas. Uma das alvinegras mandou a palmeirense “tirar a farda” e chegou a arrancar seu boné, mas a palestrina o recuperou.

Na sequência, as palmeirenses foram expulsas do vagão e uma delas recebeu um chute de um homem com a camisa do clube alvinegro. O Corinthians também se manifestou sobre o caso e mostrou repúdio ao acontecido.

“O Corinthians lamenta e repudia qualquer ato de violência, especialmente contra a mulher. O clube pede desculpas à torcedora palmeirense que foi covarde e lamentavelmente agredida no metrô. #RespeitaAsMinas”, publicou o Corinthians em seu Twitter.