Palmeirense Veiga volta a palco de gol que inspirou tatuagem

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar a Ferroviária, na Fonte Luminosa. O duelo será especial para o meia Raphael Veiga, já que marca a volta ao estádio em que anotou seu primeiro gol em partida oficial pelo clube alviverde.

Contratado pelo Palmeiras após passar pelo Coritiba, Veiga marcou na goleada por 4 a 0 sobre o Linense, alcançada no dia 19 de fevereiro de 2017, pelo Campeonato Paulista. O meia, torcedor do clube alviverde na infância, guarda as recordações do lance com carinho.

“Foi um sonho de criança realizado. Sempre desejei fazer um gol pelo Palmeiras. Cheguei ao clube no começo de 2017, tudo era muito novo para mim, e pude fazer de início sete jogos. Ter feito aquele gol me deu muita confiança, me ajudou muito na adaptação”, declarou Veiga.

Para eternizar a lembrança do gol contra o Linense, o jovem meia decidiu fazer uma tatuagem no braço esquerdo “Sou eu comemorando, com o número 20 às costas. Vou trabalhar muito para ter mais momentos dignos de serem marcados com a camisa do Palmeiras”, explicou.

Apesar do início promissor, Veiga não deslanchou em sua primeira temporada com a camisa do Palmeiras e acabou emprestado ao Atlético-PR. Em 2018, o meia brilhou pela equipe paranaense, ganhadora da Copa Sul-Americana, e acumulou nove gols em 48 partidas, além de oito assistências.

“Foi um ano muito bom para mim. Joguei bastante e pude ser campeão de um torneio internacional. Volto mais maduro, mais cascudo e cheio de vontade de conquistar coisas grandes aqui. Será um ano que todos jogadores vão atuar e estou muito preparado”, disse Veiga.