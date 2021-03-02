Palmeiras chega para o Derby sem ser derrotado pelo Corinthians há quatro partidas

Após a vitória sobre o Grêmio, o Palmeiras volta a entrar em campo nesta quarta para enfrentar o Corinthians. O Derby acontece na Neo Química Arena e será o primeiro jogo do Verdão pelo Campeonato Paulista.

O Palestra chega para o clássico com um positivo retrospecto recente diante do adversário: o Palmeiras não foi derrotado pelo Alvinegro nas últimas quatro partidas disputadas entre as equipes.

O triunfo mais recente do Corinthians aconteceu em julho de 2020, pela fase de grupos do Estadual. Na ocasião, o Timão venceu por 1 a 0 com um gol de Jô, no duelo que marcou o retorno de ambos os times aos gramados após a paralisação das competições por conta da pandemia do coronavírus.

Desde então, foram dois empates e duas vitórias do Palmeiras. Os rivais voltaram a se encontrar na final do Campeonato Paulista e ficaram na igualdade na ida, em 0 a 0, e na volta, em 1 a 1, com o Verdão conquistando o título da competição nos pênaltis.

Depois, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2020, o Alviverde derrotou o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena, com gols de Luiz Adriano e Gabriel Veron. Já o último Derby foi memorável para o torcedor palestrino, pois viu a equipe golear o adversário por 4 a 0 no Allianz Parque, com Luiz Adriano e Raphael Veiga balançando as redes duas vezes cada.

O clássico desta quarta, no entanto, será disputado em um momento complicado para o Verdão. O time passa por uma maratona de partidas e fará o segundo jogo da final da Copa do Brasil neste domingo. Porém, o técnico Abel Ferreira não confirmou se entrará em campo com jogadores reservas diante do Corinthians.