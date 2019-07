Palmeiras volta ao Allianz buscando recorde sem sofrer gols

Em meio à complicada fase do Palmeiras, que não vence há quatro jogos, o Verdão ainda tem a oportunidade de bater um novo recorde defensivo neste sábado. Se não for vazado, a equipe de Luiz Felipe Scolari alcançará 12 partidas seguidas como mandante sem levar gols.

A série – a maior do Allianz Parque – igualaria neste caso a marca conquistada entre 1988 e 1990, considerando, claro, o antigo Palestra Itália. Na ocasião, foram 10 vitórias e dois empates, enquanto a atual sequência é também de dez triunfos, mas apenas um empate.

O duelo com o Cruzmaltino marcará ainda o primeiro do Palmeiras em seus domínios após quatro partidas longe de casa (São Paulo, Internacional, Ceará e Godoy Cruz). No Allianz, o Alviverde sofreu apenas três gols em 15 partidas na temporada.

O desempenho defensivo, antes trunfo da equipe, porém, se tornou um problema após a Copa América. Eram apenas nove tentos sofridos em 33 jogos no ano, mas depois da pausa, já foram oito gols levados em apenas seis compromissos (considerando o amistoso diante do Guarani).

