Palmeiras vende 27 mil ingressos para o duelo com o Bahia

O Palmeiras, mais uma vez, terá o apoio maciço de sua torcida na partida contra o Bahia, marcada para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 27 mil ingressos comercializados, o embate marca o reencontro do Verdão com o treinador Roger Machado, antecessor de Luiz Felipe Scolari.

O time palestrino preparou uma novidade à torcida para o jogo. Além de presentear crianças de até 10 anos com um bilhete, o clube promoverá uma edição especial de Dia dos Pais no o setor Família. Cada torcedor que comprar uma entrada para o local terá o direito de levar um acompanhante, sem custo adicional.

Vindo de empate contra o Corinthians, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileiro, com 28 pontos, quatro a menos que o Santos. Contra o Tricolor Baiano, a equipe de Felipão quer seguir próxima da ponta.

Confira os preços dos ingressos:

Gol Norte – R$ 90,00 [R$ 45,00 meia-entrada] Gol Sul – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada] Central Leste – R$ 170,00 [R$ 85,00 meia-entrada] Central Oeste – R$ 230,00 [R$ 115,00 meia-entrada] Superior Norte e Sul – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada] Superior Leste e Oeste – R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada] Superior Visitante – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Obs.: a venda de ingressos para o setor Central Leste acontecerá apenas após o início da comercialização para o público em geral pela internet, sem a incidência dos benefícios do programa Avanti.