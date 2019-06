Palmeiras sofre diante da Chape na Arena Condá; veja retrospecto

O Palmeiras terá dificuldades para derrotar a Chapecoense na Arena Condá e alcançar a oitava vitória seguida, pelo menos que é o mostra o retrospecto dos duelos entre as equipes em solo catarinense. Nas últimas seis temporadas, os clubes se enfrentaram todos os anos, mas os paulistas só levaram a melhor uma vez.

O duelo inaugural entre as equipes na Arena Condá aconteceu em 2013, quando os donos da casa venceram por 1 a 0 o jogo válido pela Série B, competição a qual o Palmeiras sagrou-se campeão. Os dois times subiram, voltaram a jogar no ano seguinte pela elite nacional e mais uma vez a Chape saiu vitoriosa, triunfando sem dificuldades por 2 a 0.

Se nos dois embates iniciais os paulistas até colocaram alguma dificuldade ao rival, no terceiro foram presas fáceis. Com gols de Apodi, Túlio de Melo, Ananias, Camilo e Neto, os anfitriões impuseram uma goleada humilhante de 5 a 1 ao Palmeiras, que marcou com o tento solitário através de Dudu.

Em 2016, o Palmeiras, enfim, pontuou na Arena Condá ao empatar por 1 a 1. Em amistoso marcado pela emocionante homenagem aos campeões da Copa Sul-Americana após 54 dias do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em Medellín, entre elas grande parte do elenco da Chape, os clubes empataram por 2 a 2 na pré-temporada de 2017.

Os catarinenses, no entanto, trataram de manter a supremacia recente ao adversário paulista na mesma temporada. Através de um gol único de Luiz Antônio, o time da casa venceu novamente. No último ano, o Palmeiras, finalmente, conseguiu vencer em Chapecó. A equipe de Luiz Felipe Scolari marcou com Borja e Hyoran, que fez valer a ‘lei do ex’, para conquistar o inédito triunfo: 2 a 1.

Buscando a segunda vitória na Arena Condá, a oitava seguida no ano e alcançar uma invencibilidade de 30 jogos no Brasileiro, o Palmeiras pega a Chapecoense neste domingo, às 19 horas (de Brasília), pela 7ª rodada.

Confira os resultados entre Chapecoense e Palmeiras:

2013: Chapecoense 1×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro Série B

2014: Chapecoense 2×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro Série A

2015: Chapecoense 5×1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro Série A

2016: Chapecoense 1×1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro Série A

2017: Chapecoense 2×2 Palmeiras – Amistoso

2017: Chapecoense 1×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro Série A

2018: Chapecoense 1×2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro Série A

Retrospecto total do Palmeiras na Arena Condá*: uma vitória, um empate e quatro derrotas

*Apenas jogos oficiais