Palmeiras se vê prejudicado pela FPF com início de tabela do Paulistão

O Campeonato Paulista tem apenas uma rodada disputada até o momento, mas a tabela de jogos já causa a ira do técnico Luiz Felipe Scolari. Em comparação aos maiores rivais do estado, o treinador entende que o Palmeiras foi prejudicado pela tabela elaborada pela Federação Paulista de Futebol.

Nos primeiros dez dias de competição, o Verdão irá disputar quatro duelos, sendo três deles fora de casa (Red Bull, São Caetano e Oeste) e um como mandante (Botafogo-SP). É o maior número de partidas como visitante entre os grandes paulistas.

O Corinthians, que já encarou o São Caetano na estreia em Itaquera, ainda recebe Ponte Preta e o Red Bull, jogando fora de seus domínios apenas contra o Guarani. Já o São Paulo, além do Mirassol, enfrenta no Morumbi o Guarani. O duelo contra o Santos, ocorre no Pacaembu e o Novorizontino é o único no interior do estado.

Por fim, o Santos, que venceu a Ferroviária na estreia, encara o São Paulo como mandante e visita São Bento e Bragantino. Portanto, o Alviverde é o único que encara três duelos fora de casa nos primeiros quatro jogos – Corinthians faz apenas um, São Paulo e Santos dois.

“São quatro jogos em 10 dias, três fora (de casa). Tem mais algum time grande que sai três vezes (de casa) nos primeiros quatro jogos? Então, pergunte à Federação (Paulista)”, afirmou o campeão brasileiro de 2018.

Nesta quarta-feira o Palmeiras encara o Botafogo, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Alviverde irá aproveitar a ocasião para apresentar Ricardo Goulart à sua torcida no intervalo do duelo.