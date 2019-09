Palmeiras se reapresenta após vitória e Zé Rafael é liberado para repouso

De olho no confronto atrasado contra o Fluminense, na terça-feira no Allianz Parque, o Palmeiras voltou a treinar já na manhã deste domingo na Academia de Futebol após a dramática vitória da noite anterior sobre o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Boa parte da atenção no clube ficou com o meia Zé Rafael, que foi substituído em Goiânia após um violento choque de cabeça com o goleiro adversário.

Com um quadro de concussão, o atleta passou a noite na Academia de Futebol em observação e, como não sentiu nada de grave, acabou liberado para descanso. Nesta segunda-feira, Zé Rafael passará por mais exames antes de ser liberado para atividades com o grupo.

Em relação ao resto do elenco, os jogadores que não atuaram contra o Goiás ou jogaram menos de 45 minutos realizaram um treino no campo sob a supervisão do técnico Mano Menezes. Nesta segunda, está previsto uma atividade à tarde na Academia de Futebol.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com