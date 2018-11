Palmeiras renova contratos de Prass, Jaílson e Dracena por um ano

Depois de confirmar as contratações de Zé Rafael e Arthur Cabral como os primeiros reforços para a próxima temporada, o Palmeiras realizou mais uma movimentação visando 2019 e anunciou nesta sexta-feira as renovações de Fernando Prass, Jaílson e Edu Dracena. Com vínculos válidos apenas até o fim do ano, a dupla de goleiros e o zagueiro tiveram seus contratos estendidos até o fim de 2019.

Com as renovações, o Verdão assegura a permanência de três bicampeões nacionais pelo clube. Além do decacampeonato conquistado no último domingo, após a vitória sobre o Vasco em São Januário, Prass, Jaílson e Dracena levantaram a taça do brasileiro em 2016. Outro que permanece e teve sua continuidade confirmada foi Mayke.

Contratado junto ao Cruz-Maltino em 2013, Fernando Prass é quem tinha a situação mais indefinida do trio e quem está há mais tempo no clube. O goleiro participou da campanha do acesso do Palmeiras à Série A em 2013 e levantou outras três taças, duas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil de 2015. Além disso, o camisa um é o atleta do atual elenco com mais jogos pelo Verdão (263).

Companheiro de Prass na função de dono da meta alviverde, Jaílson possui uma história mais curta no Palestra Itália. Contratado em 2014, o goleiro de 37 anos fez sua primeira partida em sua segunda temporada, mas foi em 2016 que teve sucesso, sendo titular e responsável direto na conquista do título nacional. Em 22 jogos, o camisa 42 não foi derrotado nenhuma vez na competição.

Edu Dracena, por sua vez, foi o último dos três a vestir o manto alviverde, chegando no clube em 2016. Desde então, são 109 partidas e um gol marcado, contra o Santos, pelo segundo turno do Brasileiro desta temporada. O zagueiro, inclusive, é um dos mais vencedores, com quatro títulos nacionais. Além dos dois pelo Palmeiras, Dracena possui um pelo Cruzeiro e outro pelo Corinthians.