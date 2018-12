Palmeiras reforma vestiário da Academia de Futebol; confira vídeo

Atual campeão brasileiro e querendo melhorar ainda mais suas instalações, o Palmeiras divulgou um vídeo mostrando “passo a passo” como aconteceu a reforma do novo vestiário da Academia de Futebol e de como ficou todo o complexo de treinamento da equipe.

Com imagens de grande ídolos do clube, como Oswaldo Brandão e Valdir Joaquim de Morais, o novo vestiário do Verdão será ainda mais moderno e trará conforto para todos os atletas que vestirem a camisa do Palmeiras a partir de 2019. Novos armários, acessórios de primeira qualidade e um novo banheiro foram algumas das mudanças que as instalações do clube receberam nos últimos meses e que foi finalizado nos últimos dias.

O design também se modernizou, com diversas imagens que relembram as conquistas do Palmeiras, como o título do Campeonato Brasileiro de 2016, e palavras que motivam o jogador, como o hino do clube alviverde estampado em uma das paredes do novo vestiário da Academia de Futebol.